退役兵當AV男優 成人平台稱非貶台軍

【本報綜合報道】因涉自拍性愛片放上網出售，被台灣陸軍要求退役的兩棲海龍蛙兵士官「壹柒柒」，近期傳出他將加入成人平台「SWAG」成為AV男優。消息一出，軍方和退役官兵團體等發聲批評，斥責他及SWAG利用海龍蛙兵的形象及名號行銷炒作，損害軍隊形象。SWAG昨日回應表示，絕無貶低台軍的意圖，強調職業不分貴賤，每個人的職涯自由都應受尊重。

台灣陸軍航空特戰指揮部兩棲偵察營俗稱海龍蛙兵，駐紮於金門等離島地區。陸軍司令部上周四曾經表示，尊重個人選擇職業的權利，沒有評論，但軍人榮譽是建立在職務、專業和責任感等方面，外界不宜再以「海龍蛙兵」等軍隊專有名詞，作為商業行銷手段，造成民眾錯誤認知。

SWAG在聲明指出，對陸軍司令部尊重每名退役台軍職涯選擇的正向態度，表示誠摯感謝，強調絕無任何惡意訕笑或藉由炒作聲量以貶低台軍的意圖，無論是從軍服役或從事成人產業，每個人選擇的職業都是其自身權利。SWAG表示，不容許平台任何創作者因過去職業或身份而受歧視或污名化，「壹柒柒」作為優秀的退役海龍蛙兵，他的過去皆是辛苦爭取來的榮譽與驕傲，任何人都應尊重，不應以此為由加諸限制或指摘。