江西疑飛線充電燒民房 電動單車起火3人亡

江西省南昌縣有小區住宅大樓上周六發生火警，造成3人死亡，兩人受傷。有業主懷疑起火原因與電動單車「飛線」充電有關，即民眾直接從家裏私拉電線到樓道充電。小區物管回應稱，此次火災現場確有電動單車起火，但仍在調查它當時是不是在「飛線」充電。

南昌消防官方微博指出，上周六早上7時20分，江西南昌縣景城名郡23棟2單元1樓發生火災，當局立即調派兩個消防救援站、4輛消防車、26名消防救援人員趕赴現場撲救。7時43分現場明火被撲滅，火災導致數人傷亡。現場畫面顯示，住宅大樓地下大門火勢猛烈，濃煙滾滾，有人拿滅火器試圖滅火，另有人全身熏黑站在二樓外牆等待救援。

當日下午，小區物業、轄區社區回應內媒記者稱，此次火災現場確有電動單車起火，但電動單車當時是不是在「飛線」充電，還在調查中。南昌縣政府辦工作人員表示，此次火災的具體過火面積、財產損失及起火原因仍在進一步調查中。

業主揭走廊拉電線亂象 內媒指今年2月，有小區業主曾向媒體投訴小區裏普遍存在走廊吊線充電現象。南昌市安委會、消防安委會曾發通告，對電動單車停放、充電及場所設置作出明確規定，違規停放充電屬於違法行為，如果引起火災造成嚴重後果將追究刑責。小區商戶認為小區內的充電樁不夠用，物業人員則指小區正在興建電動單車棚，部分充電樁已啟用，可以掃碼付費充電，但有些人還是不自覺，把電動單車停在單元樓裏充電。本報綜合報道

居民從家中私拉電線為電動單車充電 。 現場起火後一度有人被困。