龍捲風災後 白雲區滿目瘡痍

【本報綜合報道】受強對流雲團影響，廣東省廣州市白雲區鐘落潭鎮上周六出現龍捲風，持續約4分鐘，影響距離約一公里，造成5人死亡及33人受傷。當地大量樹木和電線杆倒塌，不少房屋屋頂被掀開、牆壁坍塌，另有車輛被吹至翻側。多名居民表示，龍捲風大致沿良沙路自西向東移動，多處有高壓電線受波及，冒出火花。內地傳媒公布多張龍捲風過後的照片，現場滿目瘡痍。

廠房損失慘重 猶有餘悸 鐘落潭鎮距離廣州市區約30公里，龍捲風波及該鎮光明、陳洞、金盆、良田4個村莊，當地建築較老舊，多為村民自建房和頂部用鐵皮搭建的廠房。當地一間幼稚園的多名老師表示，園內主要玻璃受損、樹木被吹倒，其他損失不大，但電力尚未恢復，預計很快恢復上課。有鐵皮廠房老闆憶述事發一刻仍然心有餘悸，表示當時與家人在廠房內，突然出現龍捲風，「天很黑，風呼呼地響，鬼哭狼嚎，很可怕。吹兩下，整個屋頂就沒了」。他們趴在地上，屋頂被吹走後，整個人暴露在風雨中，估計廠房損失40萬元人民幣（約44萬港元）。

當地一間汽車配件工廠的工人表示，當時龍捲風來得非常快，廠內工人迅速衝進辦公室，全部躲到桌下，幸好只有幾個人輕傷。惟廠房未能夠幸免於難，不銹鋼柱子和鐵皮房頂都被龍捲風掀翻，現場各種建築和生產材料七零八落。

白雲區相關部門統計數據顯示，此次龍捲風造成141間廠房受損，無民宅倒塌，現場搜救工作基本完成。