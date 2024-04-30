清華113周年校慶 巡遊學生精神渙散

清華學堂前的廣場上，有學生社團舉辦校慶嘉年華，吸引不少家長和小朋友駐足觀看。校團委社團協會部設計「拚貼詩」活動，參與者可以選擇自己喜歡的卡紙，在主辦方提前準備好的詞句中，剪下自己喜歡的字詞並重組成一首詩。校史館亦舉辦精品展，展出36名清華名家、校友及其親屬捐贈的80多件物品，包括校友的手稿、畢業證書、照片和著作等。展品反映不同時期學子在校學習、生活的照片、證件、獎狀等。