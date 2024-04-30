清華113周年校慶 巡遊學生精神渙散
【本報綜合報道】北京清華大學周日迎來113周年校慶，舉辦園遊會、集體舞等活動，大批校友返校參加活動。惟校慶巡遊影片曝光，顯示負責相關活動的學生面露倦容，更有網民留言批評似送葬隊一樣。
清華學堂前的廣場上，有學生社團舉辦校慶嘉年華，吸引不少家長和小朋友駐足觀看。校團委社團協會部設計「拚貼詩」活動，參與者可以選擇自己喜歡的卡紙，在主辦方提前準備好的詞句中，剪下自己喜歡的字詞並重組成一首詩。校史館亦舉辦精品展，展出36名清華名家、校友及其親屬捐贈的80多件物品，包括校友的手稿、畢業證書、照片和著作等。展品反映不同時期學子在校學習、生活的照片、證件、獎狀等。
毫無生氣 舞旗手動作生硬
該校學生周日在校內巡遊慶祝的短片引起關注，片中參與巡遊的學生在精神、衣飾和步姿等方面都毫無生氣，被質疑未能夠感受他們的投入與興奮。當天的巡遊隊伍由學生儀仗隊、管樂團等組成，不少網民認為他們面無表情、精神渙散，其中揮舞旗幟的女學生動作笨拙生硬，明顯練習不足，引起不滿。
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