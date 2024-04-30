五一長假 禁大學生組團出遊 多間院校嚴管捱鬧

內地五一長假將至，多間大專院校禁止學生在假期自行組團外出旅遊，建議他們與家人朋友結伴出遊。內地近日亦發布通知，宣布加強五一假期間入境的新冠病毒核酸抽檢。相關通知發布後，引起學生及網民熱議，其中不乏質疑聲音。

在上周五，成都理工大學機電工程學院發出加強學生五一假期安全工作通知，要求任何人不得以任何理由以集體名義組織學生外出觀光，包括各形式的自助遊，學生外出及回家必須向班主任履行請、銷假手續。江蘇師範大學外國語學院、蘭州交通大學等亦已發布類似通知。北京理工大學光電學院則提醒學生，長途旅程盡量結伴而行，不要單獨外出，勿與陌生人外出。

口岸加強重點傳染病防控 國家疾病預防控制局近日發布做好五一假期及春夏季新冠病毒感染等重點傳染病疫情防控工作的通知，其中在加強口岸疫情防控方面，要求密切關注全球新冠、登革熱、麻疹、瘧疾等重點傳染病疫情，落實入境人員體溫監測、醫學巡查、流行病學調查、醫學排查等措施，加強對疫情高發國家和地區入境者、健康申報異常人士的衞生檢疫等。

官媒：把大學生當小孩看待 對此，有官媒昨日發表評論指，有關高校發布通知的主要目的不難理解，就是為了保障學生的安全。但大學生都是年滿18歲的成年人，對很多事情都有獨立自主的能力。這些大學若連學生外出旅行和誰一起都要管，不僅是管得太嚴的表現，而且是把大學生當小孩看待。

評論續稱，高校關注大學生的安全問題無可厚非，也是盡職盡責的體現，但不必事事都秉持着嚴管思維，那樣未必就能得到想要的安全，還會讓大學生脫離社會，失去歷練與成長的機會。因此，高校提醒大學生注意假期出行安全，盡到提醒和告知義務便足夠，而非「一刀切」地加以禁止。本報綜合報道