中蒙陸軍聯合訓練 月底開始

中國國防部昨日公布，根據中蒙兩軍年度合作計劃及雙方共識，中蒙「草原夥伴－2024」陸軍聯合訓練本月底至下月下旬在蒙古東戈壁省舉行。中方將派出營級規模兵力，攜各型武器及輪式裝備等到蒙古參加訓練。中國國防部表示，這是兩國陸軍首次聯合訓練，以應對非法武裝團體活動為課題。（綜合報道）