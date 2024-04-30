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王毅晤玻利維亞外長 增合作
中國外交部長王毅周日在北京與到訪的玻利維亞外交部長索薩舉行會談，表示願與玻利維亞等拉美和加勒比國家團結合作，深入推進共建「一帶一路」倡議跟地區各國發展戰略對接，推動構建攜手共進的中拉命運共同體。二人會後見證簽署兩國外交學院合作諒解備忘錄。（綜合報道）
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