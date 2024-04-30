福建號駛離船廠 疑首次海試

社交網流傳的影像顯示，福建號經過接近6年的建造及艤裝工作，昨日在幾艘拖船的協助下駛出在江南造船廠泊位。此前拍攝的影像顯示，福建號上周日左右測試引擎，當時外界揣測會在上周二的解放軍海軍成立75周年紀念日出海。2022年6月17日，福建號在江南造船廠舉行下水命名儀式，它是中國完全自主設計建造的首艘彈射型航空母艦，採用平直通長飛行甲板，配備電磁彈射及阻攔裝置，滿載排水量8萬多噸。另外兩艘現役中國航空母艦為遼寧號及山東號，均不是彈射型航空母艦。

中國官媒軍事微博帳號上周六引述專家張軍社指海試為期不遠，提到航空母艦的建造和使用基本上分幾個階段，首先是建造完成後進入艤裝階段，也就是安裝武器和通訊等系統。當完成這些工作後，展開港口和碼頭的繫泊試驗，測試在靜態下的動力、武器和通訊系統能否正常運作，並測試各系統和裝備之間有沒有互相干擾，之後待海試期間發現的問題逐一解決，最後就是交付海軍使用。