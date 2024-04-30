恐美制裁 華企紛用地下渠道與俄交易

【本報綜合報道】英國傳媒周一報道，中國大型銀行面對美國可能實施的金融制裁，據報加強對中國與俄羅斯之間交易的審查，撤回對俄相關交易的融資。一些中國企業開始轉用邊境小型銀行和貨幣經紀人等地下融資渠道，甚至透過禁止使用的加密貨幣。

大型銀行施限制 報道引述消息人士指出，美國可能發動的制裁影響到中俄非軍事貿易，上月起中國大型銀行限制此類交易的付款，中國小型出口商因而受波及。中國東北地區沿俄羅斯邊境一些農村銀行仍然處理相關交易，但一些商人透露在開戶環節就排隊數個月；另有一些公司因為沒法通過官方金融渠道開展業務，決定完全退出俄羅斯市場。

廣東省一間電器製造商負責人指出，大型銀行需時數個月才能夠結清來自俄羅斯的付款，迫使交易者通過非官方渠道結算或直接縮小業務。有貿易機構負責人預計，中俄通過地下渠道交易的情況將增加，但存在很大風險，因為不知道哪天渠道可能完全關閉。美國國務院發言人回應上述情況時表示，支持俄羅斯國防工業不僅威脅烏克蘭安全，也威脅歐洲安全。

華稱沒拱火澆油 在北京，中國外交部發言人林劍昨日表示，中方已經多次就此闡明嚴正立場，中國不是烏克蘭危機的製造者，也不是當事方，沒做任何拱火澆油和趁機漁利的事情。中方正當合法權益不容侵犯，敦促美方停止抹黑施壓、甩鍋推責，停止對中國企業濫施單邊制裁，真正為早日結束危機發揮建設性作用。