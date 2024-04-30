傳美國務院設8人小組 助各國應對華經濟脅迫 效用成疑

美媒周日引述消息報道，美國國務院成立了一個8人小組，協助各國應對中國經濟脅迫，已接受逾10國諮詢如何準備或減輕來自中國的壓力。但有分析認為，美國的所謂幫助可能只是口惠而實不至，因為在經濟層面，美國政府能向當前或潛在的合作夥伴提供的東西並不多。

因應中國此前對南韓、澳洲、立陶宛等的經濟脅迫，美國國務院內部成立一個別名為「公司」（the firm）的小組，專門在中國以經貿手段回應政治爭端時提供協助。小組由美國副國務卿費爾南德斯（Jose Fernandez）辦公室的中國政策協調員哈特（Melanie Hart）領銜，運作方式類似顧問諮詢。

費爾南德斯宣稱，各方對這類協助的需求很大，包括十多個亞洲、非洲、拉丁美洲和歐洲其他國家，不少均表示希望美國提供像給立陶宛的待遇，即貿易融資、採購協議和市場准入等的方案。在2021年，立陶宛允許台灣設立「駐立陶宛台灣代表處」後，北京將中立兩國外交關係降為代辦級，海關總署暫停進口立陶宛牛肉。美國其後出手，向立陶宛提供在貿易融資、採購協議和市場准入方面的一攬子合作協議。

美可提供東西不多 恐口惠而實不至 該8人小組的具體運作方式是，先由美國國務院的經濟學家為「客戶」分析其對華貿易的弱點；然後，將尋求各種方式，助客戶開拓中國以外的出口市場，實現出口市場多樣化。然而，報道引述智庫「亞洲貿易中心」始創人埃爾姆斯（Deborah Elms）稱：「在經濟方面，美國政府能提供的東西並不多。」她補充，即使美方真為其盟友提供了積極的貿易政策，「各方也愈來愈難以相信美國會貫徹到底並兌現承諾」。

謝鋒斥「麥卡錫主義」礙中美正常往來 另一方面，中國駐美國大使謝鋒上周六在活動上指摘，3年來近300名中國公民遭美方無端滋擾遣返，批評「麥卡錫主義」干擾兩國正常往來。他指出，當前中美關係仍面臨嚴峻挑戰，針對亞裔的種族歧視尚未根除，歇斯底里的麥卡錫主義又捲土重來，政治正確的寒蟬效應不斷擴散蔓延，干擾中美正常人員往來，毒化兩國關係民意環境。他提醒，身處異國他鄉必須時刻繃緊安全這根弦，不斷提高安全意識和防範能力。本報綜合報道

美國認為中國以經貿手段回應政治爭端。 謝鋒