反政府力量冒升 德恐現管治危機

在前東德出生的女記者傑茜‧威爾瑪，最近為北德廣播電台（NDR）製作一部紀錄片，她在探討如今德東人士社會心態的採訪過程中發現，於1989年柏林圍牆倒下前成長，至今仍生活在德東的人士，普遍在俄烏戰爭爆發後，愈來愈對德國政府心生不滿。更重要的是，他們對官方主流媒體明顯親美仇俄的立場非常反感。

在蘇聯未解體前，東德和蘇聯政府關係友好，兩地人民交往也十分頻繁。到俄烏戰爭爆發，他們突然發現西方特別是德國媒體，對俄羅斯政府高度妖魔化。在他們心目中，西方並非完美無瑕，俄羅斯也並非完全邪惡。在一個德東的反俄烏戰爭集會中，就有一群婦女公開表態，若美國政府真正認清及尊重俄羅斯的國家安全，沒有步步進逼，北約亦沒有東擴，俄烏戰爭就不會發生。

政治生態 正在改變 最近有一個調查研究發現，在歷史、文化及心態上，更認同俄羅斯的德東受訪者佔25%，更認同美國的佔23%，兩不認同者佔46%；德西的受訪者則分別佔7%、42%、47%。對於媒體關於俄羅斯的報道，33%德東受訪者認為太負面，37%認為中肯，8%認為太正面；德西的受訪者則分別為23%、45%、12%。該調查顯示，德國社會認為媒體有關俄羅斯的報道太負面，多於認為太正面。德國現政府親美反俄，以及不惜犧牲民眾整體利益，拱火俄烏戰爭的立場，使社會產生愈來愈多反政府聲音；俄烏戰爭導致能源大漲價、高通脹、國家去工業化以及高失業率，而德東更是備受影響。

德東和德西反對政府拱火俄烏戰爭的聲音急劇升溫，並且正在改變政治生態。在德東反戰的另類選擇黨，目前已達近30%的支持度，超過2022年俄烏開戰前，德國最大黨基民盟的25%，如今基民盟的支持度估計跌至近20%。到2025年全國大選，現政府料將大敗，綠黨會變成「蚊黨」，自由民主黨會被摒出局，德國政局將出現兩極化，反戰的極右及極左勢力會冒升，即使親美反俄的中間偏右基督教聯盟兩黨，仍能維持20%或以上的強勢，社會民主黨可保住10%以上支持度，然而各方勢力在意識形態上互相排斥，很難組成聯合政府，德國將陷入管治危機。

柏林自由大學哲學博士 史文鴻