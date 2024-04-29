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用獎學金帶祖父母旅遊報恩
中國內地不少兒童是由長輩帶大，包括「00後」張同學。內媒上周六報道，他早前獲得一筆2萬元人民幣（約2.2萬港元）國家獎學金，卻沒有花在自己身上，反而帶同爺爺及嫲嫲前往北京遊玩4天，報答對方多年來養育之恩。他感嘆地說，希望能繼續帶爺爺及嫲嫲看世界，兩人往後能夠平安健康，以後會有更多報答機會。
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