羅浮宮擬單獨展出《蒙娜麗莎》

每日兩萬人慕名觀賞

數據顯示，羅浮宮去年有900萬人次造訪。卡爾指，在這900萬人當中，約有八成的遊客都是慕名而來，只為一睹蒙娜麗莎的微笑，換言之，這幅世界名畫每天約吸引兩萬人上門觀賞，這些人還時常在畫作前自拍。她續指，未能為遊客提供最好的接待總是令人沮喪，《蒙娜麗莎》的展覽現在正是如此，因此一個更好的解決方案是必要的。