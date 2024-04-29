羅浮宮擬單獨展出《蒙娜麗莎》
【本報綜合報道】意大利已故文藝復興大師達文西代表作《蒙娜麗莎》屬世界最著名的畫作之一，每天都會吸引上萬名遊客前往法國羅浮宮欣賞。羅浮宮館長卡爾（Laurence des Cars）上周六表示，為了給遊客更好的觀畫體驗，館方正在考慮將這幅名畫放在單獨房間內展出。
每日兩萬人慕名觀賞
數據顯示，羅浮宮去年有900萬人次造訪。卡爾指，在這900萬人當中，約有八成的遊客都是慕名而來，只為一睹蒙娜麗莎的微笑，換言之，這幅世界名畫每天約吸引兩萬人上門觀賞，這些人還時常在畫作前自拍。她續指，未能為遊客提供最好的接待總是令人沮喪，《蒙娜麗莎》的展覽現在正是如此，因此一個更好的解決方案是必要的。
《蒙娜麗莎》現時懸掛在羅浮宮最大展廳，被嚴密保護在玻璃罩中，其周圍還有其他名畫，例如正對面是館內最大畫作《迦拿的婚禮》（The Wedding at Cana），出自意大利已故文藝復興時期畫家保羅‧委羅內塞（Paolo Veronese）之手。
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