鐵達尼號 最高價文物紀錄 1162萬金懷錶矚目

逾百年歷史可考 英國拍賣會成交 英國白星航運郵輪鐵達尼號於1912年在北大西洋撞上冰山沉沒，逾1,500人罹難，船上最有錢的美國富翁阿斯特（John Jacob Astor）亦不能幸免。英國威爾特郡上周六舉行拍賣會，以含稅價117.5萬英鎊（約1,162萬港元）拍出阿斯特留下的一塊黃金懷錶，創下鐵達尼號文物的最高成交價紀錄。

該塊黃金懷錶重達2.8克，原本估價為15萬英鎊（約148萬港元），上面刻有阿斯特的名字縮寫「JJA」，後來由阿斯特的兒子文森特（Vincent Astor）佩戴在身，其後傳給了阿斯特執行秘書的兒子多賓（William Dobbyn），並由多賓家族一直保存至1990年代。

原美國富翁擁有 船上罹難 遇難時年僅47歲的阿斯特被認為是當時全球最富有的人之一，他的淨資產相當於現今的數十億美元。船難當日，阿斯特起初未意識到有任何嚴重危險，但後來發現船隻開始下沉，船長在午夜開始疏散乘客，他便先把懷孕的妻子馬德琳（Madeleine Astor）送上救生艇，自己則沒有登艇。有指他最後一次露面是在甲板上抽煙，並與另一位乘客聊天。

至於先前創下最高成交價紀錄的鐵達尼號文物是一把小提琴，於2013年以含稅價110萬英鎊（約1,088萬港元）成交，原屬船上琴師哈特利（Wallace Hartley）。他當時攜帶的皮袋亦於今次拍賣會上競標，以含稅價36.6萬英鎊（約362萬港元）成交。本報綜合報道

哈特利當時攜帶的皮袋亦於今次拍賣會上競標。 懷錶歷史悠久，上面刻有阿斯特的名字縮寫「JJA」。 阿斯特曾擁有大量淨資產，相當於現今數十億美元。（Getty Images 黑白圖片）