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華冀與法增高層交流
中共中央政治局委員、中央外辦主任兼外長王毅上周六應約與法國總統外事顧問博納通電話。王毅指中方願同法方加強高層交往，發揮元首外交引領作用，為中法全面戰略夥伴關係注入新內涵，推動兩國各領域合作邁上新台階，為應對全球性挑戰發揮中法兩個大國的重要作用，希望法方推動歐盟繼續奉行積極務實的對華政策。（綜合報道）
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