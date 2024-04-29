澳洲再掀持刀施襲陰霾 闖藥房男險開殺戒

前後傷及兩途人 逃回寓所終落網 澳洲多地過去一個月內接連發生持刀傷人案件，一名精神懷疑有問題男子前天在維多利亞省墨爾本西南海灣城鎮托基（Torquay）首先刺傷一名途人，之後進入一間藥房出手襲擊兩人，幾乎傷及一名兒童。他逃回寓所後落網，被控鹵莽行為危及嚴重傷害、故意造成傷害及使用武器襲擊他人等罪名。

當地警方證實，一名44歲托基男性居民前天早上10時45分進入多間店舖後，突然在路上用刀刺傷一名男子，其後離開現場。他之後進入一間藥房排隊，排在一名男子身後，對方正手抱其歲半大兒子。由閉路電視畫面可見，刀手身穿黑色大褸及黑色褲子，擁有一頭金髮，是一名白人。

勇父見舞刀推開 及時抱走兒子 就在此時，刀手右手亮出短刀，曾向空氣揮舞數次，之後突然猛踢前方男子。他準備落手時，遭對方伸手推開之餘，同時抱走兒子。經眾人合力阻止，他始終無法刺傷任何人，只好離開藥房，期間再襲擊另外一名男子，最終成功逃逸。

相隔不久，刀手終於落網。警方公布首名遇襲男子身受輕傷，獲輔助醫護人員即場治療，藥房內父親及其兒子均無大礙，暫未公開刀手身份。當地傳媒報道，刀手事後獲送院接受心理評估，相信其行兇動機與精神不穩有關。

接連多宗同類案 民眾人心惶惶 藥房助理藥劑師歐文（Sally Irwin）透露，很多人當時排隊買藥，只有刀手突然失去理智，又指職員均認識該名男子。她另提到全國近期發生多宗持刀傷人案件，當地人士深受影響。

4月13日，新南威爾士省悉尼商場首先發生斬人慘劇，造成6名平民死亡，涉案刀手亦遭擊斃。同市郊區韋克利（Wakeley）同月15日發生另一宗持刀傷人案件，獲新省警方定性恐襲，之後5人被控涉及極端主義或恐怖活動罪名。早前有分析指出，中東地區目前緊張局勢，難免刺激當地人士報復心理。本報綜合報道