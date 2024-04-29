針對美方軍事妄動 朝提高太空偵察能力

【本報綜合報道】北韓國家航空宇宙技術總局發言人上周六表示，美國在朝鮮半島和周邊地區大舉拉攏太空軍，以先發制人的核武攻擊為目標，推動太空軍事化。北韓將按計劃落實重大任務，提高針對美國和敵對勢力軍事妄動及侵略企圖的太空偵察能力。

料本年再射3顆衞星

聲明譴責，將太空軍事化的美國霸權主義企圖是當前國際和平最大威脅，因美國盲目危險的太空軍事化策動，導致包括朝鮮在內的亞太地區戰略失衡，國家之間走向戰爭的可能性不斷提升。對於近期訪問亞洲的美國太空司令部司令懷廷指，北韓發射航太器和導彈是違反聯合國安全理事會決議的行為，朝方駁斥是正當行使太空開發權利和合法自衞權，反指美國雙重標準。聲明強調，北韓發射衞星等開發太空項目，是為了守護國家安全利益和生存權而作出的必要選擇。