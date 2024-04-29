提早撤出納卡維和任務 土俄監察停火機構關閉

土俄聯合監察中心關閉儀式設有阿塞拜疆傳統舞蹈表演，數十名俄土維和部隊人員及阿塞拜疆軍人坐在摺疊椅上觀看。阿塞拜疆國防部第一副部長兼總參謀長瓦利耶夫、土耳其陸軍參謀長埃爾貢、俄羅斯副總參謀長伊斯特拉科夫先後致詞。伊斯特拉科夫發言時讚揚俄羅斯、土耳其、阿塞拜疆之間的友誼，他代表俄羅斯國防部長及總參謀長感謝三國軍人，表示他們為了整個南高加索地區的和平與安寧，無愧地履行軍人職責。監察中心在相互尊重和國際人道主義法之上的基礎上順利運作，因此能夠提前完成維和行動。在儀式尾聲，阿塞拜疆國歌率先奏起，其後奏起俄土兩國國歌，兩國國旗隨旋律徐徐而下。