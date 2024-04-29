提早撤出納卡維和任務 土俄監察停火機構關閉
【本報綜合報道】隨着俄羅斯維和部隊提早撤出納戈爾諾－卡拉巴赫，由土耳其及俄羅斯設在阿塞拜疆阿達姆的監察停火機構上周五正式關閉。
土俄聯合監察中心關閉儀式設有阿塞拜疆傳統舞蹈表演，數十名俄土維和部隊人員及阿塞拜疆軍人坐在摺疊椅上觀看。阿塞拜疆國防部第一副部長兼總參謀長瓦利耶夫、土耳其陸軍參謀長埃爾貢、俄羅斯副總參謀長伊斯特拉科夫先後致詞。伊斯特拉科夫發言時讚揚俄羅斯、土耳其、阿塞拜疆之間的友誼，他代表俄羅斯國防部長及總參謀長感謝三國軍人，表示他們為了整個南高加索地區的和平與安寧，無愧地履行軍人職責。監察中心在相互尊重和國際人道主義法之上的基礎上順利運作，因此能夠提前完成維和行動。在儀式尾聲，阿塞拜疆國歌率先奏起，其後奏起俄土兩國國歌，兩國國旗隨旋律徐徐而下。
有阿塞拜疆國防部消息人士透露，幾乎所有俄羅斯維和部隊都已經離開，餘下人員下月底前撤走；包括90輛BTR82A裝甲運兵車在內的裝甲車輛，以及380輛其他汽車已經離開阿塞拜疆領土。
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