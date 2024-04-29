遭烏無人機空襲 俄煉油廠局部停運

【本報綜合報道】俄羅斯南部克拉斯諾達爾邊疆區一座煉油廠上周六凌晨遭烏克蘭無人機攻擊，事後局部停運。襲擊相信由烏克蘭國家安全局發動，針對伊爾斯基及庫班河畔斯拉維揚斯克之間多座煉油廠及一個軍用機場。

恐威脅油價 美曾反對攻擊 煉油廠營運公司的安全總監特魯德涅夫（Eduard Trudnev）證實，當天有10架無人機飛入煉油廠並引發大火，可能令煉油廠受損。烏克蘭傳媒報道，無人機擊中煉油廠關鍵技術目標起火，職員需要疏散。克拉斯諾達爾邊疆區行政長官孔德拉季耶夫（Veniamin Kondratyev）表示，烏克蘭企圖攻擊煉油廠及基礎設施，但沒有造成嚴重損失，成功攔截超過10架無人機。

美國官員曾經表明不支持烏克蘭襲擊俄羅斯煉油廠，擔心威脅全球能源價格。另外，俄羅斯上周六凌晨大規模空襲烏克蘭第聶伯羅彼得羅夫斯克州、伊萬諾－弗蘭科夫斯克州、利沃夫州的能源設施。烏克蘭石油天然氣公司同日證實，旗下設施受襲擊，但不影響能源供應。

俄羅斯國防部周日表示，防空系統前一天晚上在布良斯克州、庫爾斯克州、卡盧加州、別爾哥羅德州合共擊落17架烏克蘭無人機。網上近日流傳的照片顯示，俄羅斯境內油庫為了防範烏克蘭無人機，已經被反無人機鐵籠罩住。