不堪俄無人機攻擊 烏軍美援坦克撤離

美國拜登政府去年初在烏克蘭多次施壓下，同意提供31輛M1A1阿布拉姆斯主戰坦克，用於在戰場突破俄羅斯防線反攻。惟過去一年戰況急劇轉變，交戰雙方大規模投入採用第一人稱視角技術的自殺式無人機；美國傳媒上周五報道，烏方在損失超過一成的美援主戰坦克後，餘下未全毀的同款主戰坦克撤出前線。

美國總共向烏克蘭援助31輛阿布拉姆斯主戰坦克，它們單價1,000萬美元（約7,800萬港元），一度被烏克蘭視為突破俄羅斯防線的利器。然而，戰場形勢出現重大變化，尤其是俄軍廣泛使用偵察及獵殺無人機，提升發現及火力打擊速度，令烏軍難以保護主戰坦克。

根據過去一年流出的作戰畫面，可見俄烏兩軍頻繁使用成本低廉的自殺式無人機，俄方更為主戰坦克在內多款裝甲車輛，加設反無人機鐵籠罩住。

報道引述匿名美國國防部高級官員指出，無人機數量在烏克蘭戰場激增，意味主戰坦克在開闊地帶更容易被發現；隨着阿布拉姆斯主戰坦克離開戰場，美國會與烏克蘭合作重新制訂戰術。

單價7800萬 過去兩月損失5輛 美國參謀長聯席會議副主席格雷迪指出，考慮到作戰方式改變，主戰坦克在無人機無處不在的環境集結可能面臨危險，但它仍然是非常重要。美方官員形容無人機構成巨大威脅，烏軍沒有採取讓主戰坦克變得更有效的戰術。

裝備阿布拉姆斯主戰坦克的烏克蘭第47獨立機械化旅否認報道，表示這款主戰坦克在戰場運作良好，步兵不會在缺乏強大火力支援下單獨作戰，呼籲民眾不要相信未經核實的資訊。烏克蘭過去兩個月損失5輛阿布拉姆斯主戰坦克，另有3輛出現中等損毀情況，它們連同其餘23輛已經不再在前線作戰。阿布拉姆斯主戰坦克在烏克蘭前線作戰的畫面最早去年11月底首度曝光，曾經參與頓涅茨克州阿夫迪夫卡戰役。

突擊破障車 有證據指遭俄俘獲 值得留意的是，近日首度有證據顯示，一輛美國提供烏克蘭、基於M1A1阿布拉姆斯主戰坦克底盤研發的M1150突擊破障車被俄羅斯俘獲。M1150突擊破障車負責為友軍部隊排除地雷區、路邊炸彈、簡易爆炸裝置並掃清道路，配備掃雷及排雷裝置。分析指出，包括主戰坦克在內所有美援陸軍裝備，都有在烏克蘭戰場落入俄羅斯手中的風險；若俄方成功俘獲一輛阿布拉姆斯主戰坦克，勢必大肆宣傳打擊烏方士氣。本報綜合報道

美國向烏克蘭提供M1A1阿布拉姆斯主戰坦克。 M1A1阿布拉姆斯主戰坦克基本性能