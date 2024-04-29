布林肯7訪中東 討論實現加薩停火

【本報綜合報道】美國國務院上周六宣布，剛完成訪華的美國國務卿布林肯再次出訪中東地區，是巴勒斯坦加薩地帶戰事自去年10月爆發以來，他第7次中東之行。

布林肯今天至明天將訪問沙特阿拉伯，出席世界經濟論壇會議，以及會晤多名阿拉伯國家外交部長。世界經濟論壇主席布蘭德表示，在論壇會議場邊，巴勒斯坦自治政府主席阿巴斯將與布林肯等數國官員開會討論加薩地帶和平協議。

美國國務院在聲明指出，布林肯將討論實現加薩地帶停火、釋放人質，以及最近增加提供人道援助，亦會強調防止衝突蔓延的重要，尋求中東地區持久和平。以色列外交部官員透露，布林肯明將訪問以色列，但美國國務院無提及有關行程。

美官質疑以人道承諾不可信 另一方面，英國傳媒上周六報道，美國國務院內部備忘錄顯示，部分官員向布林肯指出，他們認為以色列作出在遵守國際人道法下使用美援武器的承諾不可靠及不可信。根據美國總統拜登2月發出的《國家安全備忘錄》，布林肯必須下月8日前就監察以色列使用美援武器一事，向國會報告。

報道指出，美國國務院至少7個局在上月24日前向布林肯提交評估，其中4個局聯合提交文件，對以色列在加薩地帶戰爭期間不遵守國際人道法表示嚴重關切，並指出以軍反覆襲擊受保護地點和民用設施，行動造成重大平民傷害後幾乎無追究，以前所未有速度殺害人道主義工作者及記者等，又肆意限制人道援助進入加薩地帶。

惟美國國務院政治軍事事務局警告，一旦暫停轉讓武器至以色列，將限制以色列應對領空外潛在威脅能力，並招致伊朗和民兵組織挑釁，要求重新評估當下和未來對地區其他國家所有軍售。