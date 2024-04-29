美以建加薩臨時碼頭 英擬運援助物資

【本報綜合報道】美國軍方正在與以色列合作，在巴勒斯坦加薩地帶沿岸建設一個臨時碼頭及漂浮堤道，協助加快從海上向加薩地帶運送人道主義援助。英國將派出軍隊到加薩地帶，協助透過一條新的海上航線，運送援助物資。

派軍送至岸上分發區 英國政府考慮在這條援助走廊下月開放時，讓英軍執行相關任務，將貨車從船上開往臨時堤道，並把物資送到岸上的安全分發區。然而，英國政府消息表示，仍然未作出任何決定，英國國防部和以色列軍方拒絕置評。有美國高級軍事官員較早時表示，美軍不會把援助物資送上岸，而是由第三方駕駛貨車沿着漂浮堤道駛向海灘。

另外，以色列國防軍上周六公布臨時碼頭建設進度，表示致力於增加每日運往加薩地帶的人道主義援助，目前與國防部等以色列政府部門，以及負責中東地區軍事行動的美國中央司令部緊密合作。根據計劃，美國軍方正在建設一個連接加薩地帶沿岸的漂浮臨時碼頭，讓運載援助物資的船隻停靠，物資經漂浮堤道運往陸地。