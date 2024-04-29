也門叛軍再擊落無人機 3度剃美眼眉

美航母退返地中海之際 美國為首多國聯軍繼續在紅海地區與也門叛軍青年運動交火，但作為主力海上部隊的美國航空母艦艾森豪威爾號，上周五通過埃及蘇彝士運河返回地中海。青年運動同日宣稱擊落美國一架無人機，該伊朗「抵抗軸心」武裝勢力自去年10月巴勒斯坦加薩地帶爆發戰事以來，已經累計三度擊落同型號美方無人機。

美國海軍上周五發表聲明，表示艾森豪威爾號與神盾驅逐艦格雷夫利號由南向北穿越蘇彝士運河，從紅海抵達地中海東部海域。艾森豪威爾號航空母艦打擊群去年10月13日及14日從美國東岸兩個基地出發展開海外部署，隨行艦艇還有神盾巡洋艦菲律賓海號及神盾驅逐艦梅森號，但聲明未有交代它們的動向，不排除繼續留守紅海地區。暫時未知艾森豪威爾號與格雷夫利號在地中海的部署安排，包括是否率先回國結束任務，抑或只是短暫逗留，將停靠歐洲國家休整補給後返回紅海繼續巡航。

料派另一航母打擊群接替 也門叛軍過去半年接二連三向紅海、曼德海峽、亞丁灣的商船開火，艾森豪威爾號航空母艦打擊群發揮重要的「攻守兼備」效用，可以出動艦載戰機擊落來襲無人機及巡航導彈，也可以安排它們先發制人摧毀在也門境內待命出擊的無人機、巡航導彈、彈道導彈。此外，隨行的神盾巡洋艦及神盾驅逐艦具備彈道導彈防禦能力，可以發射攔截導彈摧毀來襲反艦彈道導彈。美國傳媒報道，目前在大西洋舉行演習的杜魯門號航空母艦打擊群，預計接替艾森豪威爾號航空母艦打擊群部署紅海地區。

青年運動領導人阿卜杜勒上周四宣稱，美國海軍在紅海地區的展現縮減，很多軍艦消失並擴散至紅海外圍海域。美國傳媒上周五引述美國軍事官員報道，美國空軍一架MQ9無人機當天在也門境內墜毀，青年運動承認責任；這是繼去年11月及今年2月後，該武裝組織第3次擊落該款價值3,000萬美元（約2.34億港元）的無人機。報道指出，美國無人機在也門沿岸及上空飛行，協助商船及軍艦應對青年運動的攻擊。美國國防部表示，將繼續盡一切所能保護紅海及亞丁灣航運，以及保護美方部隊。

另外，負責中東地區軍事行動的美國中央司令部通報，也門薩那時間上周五下午5時49分，青年運動從也門根據地向紅海發射3枚反艦彈道導彈，墜落海域鄰近商船MV MAISHA號及MV Andromeda Star號；後者通報出現輕微損毀但可以繼續航程。■■本報綜合報道

美國空軍在中東地區部署MQ9無人機。 MQ9無人機基本性能