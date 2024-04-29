石家莊環衞工 電子秤量灰塵惹議
【本報綜合報道】河北省石家莊市橋西區一名環衞工人近日在街邊用電子秤秤量灰塵，民眾拍下影片後上傳網絡引發熱議，不少網民批評對環衞工人要求太苛刻，「不如把領導的良心放上秤」。
指「以克論淨」不存獎懲措施
內地傳媒上周六報道，環衞工人蹲在路邊用木框框住空地後，把灰塵收集起來放到一個電子秤上秤重，附近還停有寫着「以克論淨」字樣的車輛。環衞大隊人員表示，市內有「以克論淨」的考核，達標路段將發放獎勵，比如說快車道灰塵不超每平方米5克，有專門的測量車輛隨時停車抽查，以道路塵土的克數來評定道路乾淨程度。上級沒有檢查時，工人也會自行檢查；如果不達標，會加大清掃保潔清洗頻次，未達標不處罰，達標會有相應獎勵，目的是保持道路乾淨有良好環境。原本有規定「以克論淨」，但已經不作為硬性的指標要求，亦不存在用該規定對工人進行獎懲措施。
橋西區環衞隊副隊長表示，影片中的環衞工人是正常作業，不根據「以克論淨」的結果懲罰工人，達標還有獎勵。
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