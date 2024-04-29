石家莊環衞工 電子秤量灰塵惹議

指「以克論淨」不存獎懲措施

內地傳媒上周六報道，環衞工人蹲在路邊用木框框住空地後，把灰塵收集起來放到一個電子秤上秤重，附近還停有寫着「以克論淨」字樣的車輛。環衞大隊人員表示，市內有「以克論淨」的考核，達標路段將發放獎勵，比如說快車道灰塵不超每平方米5克，有專門的測量車輛隨時停車抽查，以道路塵土的克數來評定道路乾淨程度。上級沒有檢查時，工人也會自行檢查；如果不達標，會加大清掃保潔清洗頻次，未達標不處罰，達標會有相應獎勵，目的是保持道路乾淨有良好環境。原本有規定「以克論淨」，但已經不作為硬性的指標要求，亦不存在用該規定對工人進行獎懲措施。