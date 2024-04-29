重慶換錶後燃氣費倍增 揭僅2裝置有缺陷

重慶市部分居民更換智能燃氣錶後，發現用氣量突然急增，燃氣費由原本的數百元翻倍。聯合調查組上周五深夜發布最終調查結果，指出合共檢定燃氣錶754個，只有兩個有問題，未發現加注氣體設備，未發現燃氣企業大量購進、運輸、使用氮氣、氫氣等行為，智能燃氣錶也無法通過遠程或晶片改寫燃氣錶上的用氣量。

聯合調查組本月19日表示，當地涉事燃氣企業存在錯抄和違規估抄、燃氣計費周期混亂、價格政策執行不到位、換錶工作組織無序、工作力量嚴重不足、內部監督管理不到位等六大問題。

在上周五公布的報告中，調查組指出天然氣採用管道密閉系統輸送，要攙混其他氣體只能在輸配氣站之類的場所利用專門設備、設施進行，調查組隨機核查江北、渝北等4區的10個居民小區及為其供氣的7個供氣站，未發現加注氣體的設備設施。

未發現企業大量購進運輸 調查組也隨機抽檢26組天然氣樣品進行成分分析，結果顯示其高位發熱量、二氧化碳摩爾分數、總硫等關鍵指標均符合國家規定。同時，調查人員檢視燃氣企業罐車活動軌迹、氮氣氫氣生產企業銷售情況，未發現該市燃氣企業大量購進、運輸、使用氮氣、氫氣的行為。燃氣公司購進燃氣量大於銷售燃氣量，天然氣輸差率2.17%，符合國家有關規定要求。

對於有市民質疑燃氣公司遠程操控燃氣錶讀數作弊，調查組派專家到較多投訴的兩個小區隨機抽取不同型號智能燃氣錶核查，未發現額外加裝可以操控燃氣錶機械計數器讀數的裝置，燃氣錶亦符合國家計量檢定規程的要求。

本月10日以來，調查組通過投訴舉報核查、後台數據比對、督促企業自查等方式，發現企業多計多收氣費3,837宗，涉及氣量1,658,905立方米，涉及金額3,379萬元（人民幣‧下同，約3,727萬港元），目前已經督促企業清退處置完畢。另外，前期立案調查的14宗案件調查終結，擬對相關企業處罰1,200萬元（約1,323萬港元），近日再有7宗新立案。該市將繼續深挖徹查燃氣領域違規違法線索，持續加大監管執法力度，堅決打擊侵害人民群眾利益的違法違規行為。本報綜合報道