釣魚島西北海域 華兩驅逐艦現身

【本報綜合報道】日本防衞省統合幕僚監部上周五表示，兩艘中國海軍驅逐艦上周三現身釣魚島西北方海域，其後通過沖繩縣與那國島和台灣之間的海域。

日本海上自衞隊上周三清晨4時，發現中國海軍052D型驅逐艦包頭號及紹興號，在釣魚島西北方約80公里海域往南移動，穿過與那國島和台灣之間的海域。兩艦上周五穿過鹿兒島縣奄美大島和橫當島之間的海域，向西南方向航行從菲律賓海進入東海。自衞隊派出護衞艦神通號、掃雷艦平戶號、P1及P3C海上巡邏機各一架，沿途監視及收集情報。

另一方面，兩艘中國海警船上周六清晨5時15分前後，相繼駛入釣魚島周邊海域並尾隨一艘日本調查船，逗留4小時後駛往外側海域。日本自民黨代理幹事長等5名國會議員登上調查船，進入釣魚島附近海域視察並揚言登島調查。

就日方侵權提嚴正交涉 中國駐日本使館發言人表示，釣魚島及其附屬島嶼是中國固有領土，中方維護領土主權和海洋權益的決心和意志堅定不移。針對日方侵權挑釁行徑，中方已經向日方提出嚴正交涉，中國海警船依法對其採取維權執法措施。中方強烈敦促日方恪守中日四點原則共識精神，停止一切政治挑釁、現場滋事和輿論炒作，回到透過對話協商妥善管控矛盾分歧的正確軌道上來，避免局勢進一步升級。