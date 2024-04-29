蕭美琴：烏國堅韌 鼓舞台民

冀防同類侵略悲劇發生

當晚民進黨國際事務部舉辦題為「韌性之島系列座談：價值外交的全球對話」座談，講者邀請來自烏克蘭國家預防貪腐局處長扎赫雷蓓爾絲卡（Agiya Zahrebelska）、烏克蘭自由民主聯盟副主席費多托娃（Yevheniia Fedotova）等人。蕭美琴致詞時表示，威權主義是國際社會面臨的共同威脅，烏克蘭人民捍衞自己國家的自由及生活方式，以及所展現出的韌性與決心令人動容。她強調，台灣正在強化各方面的韌性，防止同樣的侵略悲劇在台灣發生；又藉此機會肯定台灣非政府組織的代表對烏克蘭的關切，以實際行動支持兩地人民持續深化關係。