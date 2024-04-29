蕭美琴：烏國堅韌 鼓舞台民
【本報綜合報道】台灣副總統當選人蕭美琴上周六晚上出席座談時表示，台灣人民企盼看見烏克蘭成功，烏克蘭的堅韌鼓舞台灣人民。
冀防同類侵略悲劇發生
當晚民進黨國際事務部舉辦題為「韌性之島系列座談：價值外交的全球對話」座談，講者邀請來自烏克蘭國家預防貪腐局處長扎赫雷蓓爾絲卡（Agiya Zahrebelska）、烏克蘭自由民主聯盟副主席費多托娃（Yevheniia Fedotova）等人。蕭美琴致詞時表示，威權主義是國際社會面臨的共同威脅，烏克蘭人民捍衞自己國家的自由及生活方式，以及所展現出的韌性與決心令人動容。她強調，台灣正在強化各方面的韌性，防止同樣的侵略悲劇在台灣發生；又藉此機會肯定台灣非政府組織的代表對烏克蘭的關切，以實際行動支持兩地人民持續深化關係。
扎赫雷蓓爾絲卡指出，回想住所附近曾經遭受俄羅斯攻擊，對於戰爭的殘忍，她呼籲大家要積極建立關於加強應變措施的對話討論，一同對抗侵略行為。費多托娃表示，烏克蘭近年對中國的印象快速改變，現在當地70%民眾認為中國對該國的國家安全造成威脅。
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
MMS：