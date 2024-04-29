陸軍機距基隆僅37海里 台急驅離

【本報綜合報道】台灣傳媒周日報道，台灣軍方上周五結束「漢光40號」電腦兵推演習後，上周六有12架次解放軍飛機逾越海峽中線，其中10架從台灣西北部空域闖入，最近距離基隆37海里，極度逼近台灣海空力守的24海里底線，僅需3分鐘至5分鐘就可以進入台北市上空，台灣空軍立刻派遣戰機進行驅離，同時運用導彈部隊應處，解放軍飛機才回頭，並沿海峽中線以東往南離開。

上周六12架越海峽中線 根據台灣國防部公告，自上周六上午6時至周日上午6時，合共偵獲18架次解放軍軍機，其中逾越海峽中線及進入台灣北部、西北空域12架次，並有4艘次解放軍軍艦持續在台海周邊活動。

日前已經有多架次解放軍軍機逼近距離基隆僅41海里，台灣前空軍副司令張延廷當時指出，中國大陸軍機距基隆41海里，離淡水更近，僅約30海里，這個位置若飛到台北總統府上空相當快。中國大陸軍機已常態性經營北台灣戰場，距離愈來愈近，今年1月飛到距離基隆43海里、2月42海里，現在41海里，今年可能看到距基隆30多海里的情況，壓縮台灣防空預警時間。