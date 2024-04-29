疫後解禁大陸先邁步 恢復福建居民遊馬祖

待海上客運全面復航 中國大陸文化和旅遊部副部長饒權昨天在北京，會見由國民黨立法院黨團總召傅崐萁率領代表團成員，並宣布將率先恢復福建居民到台灣馬祖旅遊，待福建平潭到台灣海上客運直航復航後，恢復福建居民赴台團隊旅遊。這是新冠疫情過後，兩岸在旅遊措施方面重大突破。

重啟範圍暫未包括金門 與傅崐萁率團會面時，饒權表示文旅部一貫支持包括旅遊在內兩岸各界各領域交流合作，陸方將首先恢復福建居民到馬祖旅遊，未來重啟福建居民赴台團隊旅遊。他指大陸熱心歡迎廣大台灣人多來大陸旅遊觀光，體驗燦爛中華文化，感受大陸發展變化，分享大陸進步成果。惟他沒有宣布恢復陸客到金門旅遊，金門立委陳玉珍也沒有出席座談。

自2019年8月起，陸方單方面暫停陸客來台自由行，同年9月恢復海峽西岸經濟區赴金門、馬祖及澎湖自由行，直至2020年初因新冠疫情爆發而再度停止。大陸團客也因新冠疫情後台灣政府實施邊境管控措施而被叫停，當時在台的大陸團共有359團，合共6,511人。

大陸政府其後暫停旅行社出境團隊遊，直到2023年才陸續公布3批恢復出境團隊遊名單，拓展到138個國家與地區，卻不包括台灣。國民黨代表團此次出訪大陸，其中一大訴求正是開放兩岸觀光，讓陸客走進金門、馬祖及台灣本島。

籲考慮民眾及航企訴求 大陸國台辦發言人朱鳳蓮表明，陸方希望台方充分考慮兩岸民眾及航運企業訴求，盡快全面恢復包括平潭至台北、平潭至台中、廈門至台中、廈門至基隆、浙江大麥嶼至基隆航線在內兩岸海上客運直航，恢復開通天津等30個大陸航點與台灣空中客運直航。海峽兩岸航運交流協會周日亦透過既有管道促進台方恢復兩岸海上客運直航，並指兩岸海上客運航線是兩岸民眾往來重要通道，恢復兩岸海上客運直航全面正常化，有利兩岸同胞正常往來。

台媒引述消息人士指，陸方沒有開放陸客赴金門是與大陸漁船2月14日闖入金門海域一事仍未解決有關。大陸漁船當時遭到台灣海巡人員追截導致翻覆，大陸漁船上4人墮海，其中兩人死亡，餘下兩人獲救，死者遺體目前仍在金門。陳玉珍指出，兩岸都有意開放旅遊，但等待對方先釋出善意，可能是面子之爭。本報綜合報道

傅崐萁一行拜會中國大陸文旅部。（中時電子報圖片） 傅崐萁