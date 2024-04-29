追撞前車起火 電動車3人死

【本報綜合報道】山西省運城市夏縣日前有電動車追撞前車後爆炸起火，電動車上3人死亡。據死者家屬事後在網上爆料稱，電動車起火後窗門無法打開，令車上人無法及時逃生。電動車公司客戶周日回應表示將核實情況。

遺屬質疑安全系統失靈

內地傳媒報道，死者包括一名男子及其兒子與舅仔。據男子的妻子透露，三人上周五下午約3時乘坐購買僅3個月的電動車，在高速公路與一輛灑水車發生追尾碰撞。她指出，事發後車內安全系統未能夠有效發揮作用，包括自動緊急制動系統和熱失控保護技術。家屬質疑灑水車作為養護車輛在安全措施及事故中的責任，包括該養護車輛是否佔用路上快線，當時是否有適當的道路警示標誌，以及養護人員是否具備及時救援的能力等。