炮仗廠爆炸 3工人遇難

【本報綜合報道】湖南省醴陵市應急管理局上周五證實，市內均楚鎮黃谷煙花炮仗廠粉碎車間當天早上9時許發生爆炸事故，造成3人死亡及兩人受傷。內地傳媒引述一份有關涉事工廠安全評價顯示，事發車間屬於氧化劑粉碎車間，面積為14平方米，定員為一人。

事發於氧化劑粉碎車間

一份由某安全技術諮詢公司公布黃谷煙花炮仗廠炮仗生產專項安全評價顯示，發生事故車間為氧化劑粉碎車間。該安全評價項目負責人指出，該粉碎車間內有一部粉碎機，一般只有一名工人負責該項業務，粉碎結成塊的硫磺。文件顯示，該企業現有職工61人，其中一人為主要負責人，專職安全員3人，兼職安全員4人，持證特種作業人員5人。