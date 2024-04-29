廣州龍捲風5命喪 傷33人毀141廠房

屋頂掀翻大樹連根拔 雜物吹倒砸災民斷骨 廣東省多地天氣連日陰晴不定，其中廣州市增城區及番禺區前天落下冰雹，白雲區下午甚至出現釀成至少5死33傷短暫強龍捲風。廣州市氣象局同日警告全市未來數天強對流天氣頻發，不排除再次出現局地冰雹及龍捲風，預料今、明兩天續有大雨至局部大暴雨，雨勢直至五一假期減弱，出行民眾應留意最新訊息，合理安排行程。

踏入前天午後時間，一股強對流雲團首先進入廣州花都區赤坭鎮，迅速增強後向東向南影響獅嶺鎮、花城街道及新華鎮等區域，之後移入人和鎮及鐘落潭鎮，持續約40分鐘。在此期間，鐘落潭鎮良田村附近出現龍捲風，附近良田村氣象站錄得最大陣風達到每秒20.6米。與此同時，增城及番禺亦出現冰雹，其中增城朱村街道冰雹直徑超過5厘米。

蹂躪白雲區 波及1公里範圍 廣州市白雲區相關部門同晚證實，鐘落潭鎮下午3時左右出現強龍捲風，波及範圍達到一公里左右，影響鎮內光明、陳洞、金盆及良田4條村。市區政府事後成立救援組、搶修組、善後保障組及秩序維護組等6個工作組，啟動應急響應，出動醫護、公安、交警、消防、住建等部門及鎮村人員，全覆蓋展開排查搜救行動。截至晚上10時，龍捲風除了造成多人死傷之餘，同時導致141間廠房受損，無民宅倒塌，已基本完成現場搜救工作。

經初步研判，廣州氣象部門估計此次龍捲風強度達到強龍捲級別，相當於加強版藤田分級中「EF2」級數，大約等同15至17級風力，其移動路徑長約1.7公里，寬度達到280米，影響持續時間約4分鐘左右。資料顯示，加強版藤田分級最高級數是「EF5」，發生機會極為罕見，往往帶來驚人破壞力，而「EF2」則會帶來可觀損害程度，例如能夠破壞結構較為穩定房屋房頂，樹木亦有可能被強風吹到從根部折倒。

江河水位漲 啟防汛Ⅳ級應急 光明村一名小食店店員表示，店舖當時捲閘原本關上，強風把捲閘向外扯脫，店內貨架遭到大風吹倒在地，貨品散落一地。他看到外面廠房屋頂都被大風吹至掀翻，眾人逃到室內躲避。另一名在村內經營工廠的蔣先生稱，有人被風吹倒物件砸到，腿骨裂開，斷了兩根肋骨。當地很多樹木連根拔起，車輛同告受損，村內電力及通訊系統一度中斷。

受連日狂風暴雨影響，氣象及水文部門監測預報，廣東部分江河水位目前持續上漲。根據《廣東省防汛防旱防風防凍應急預案》及省防總有關規定，廣東省防汛防旱防風總指揮部決定昨午4時起啟動防汛Ⅳ級應急響應。

今明料暴雨 冰雹強風再來襲 根據天氣預報，廣州未來數天亦受強對流天氣頻發影響，可能出現局地冰雹、龍捲風、短時間強降雨、強雷電及短時間大風，其中今天將有大雨或局部暴雨，主要集中午後時段。全市明天續受冷空氣等影響，將有暴雨或局部大暴雨，雨勢直至五一假期有望減弱，屆時轉為雷陣雨天氣。本報綜合報道

飯店經歷龍捲風吹襲後滿目瘡痍。（中新社圖片） 小型貨車不敵強風翻側。 居民清理地上樹枝。（中新社圖片） 廣州連日來天氣極度不穩定。（中新社圖片） 司機拍到天色大變，龍捲風來襲一刻。 廣州龍捲風位置圖