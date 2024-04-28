校巴司機途中昏迷 14歲仔挺身駕駛

活用機械知識控制方向 獲校長讚揚 美國威斯康辛州格倫代爾一名14歲中學生日前放學後如常乘搭校車，詎料巴士司機在途中突然失去知覺，導致車輛失控。眼見情況危急，該名學生挺身而出，連忙操控方向盤，成功將車輛停在路邊，其後又撥打急救電話請求支援。中學所在學區及中學校長事後紛紛讚揚學生的勇敢，避免了可能發生的悲劇。

美媒上周五報道，霍蘭三世（Acie Holland III）就讀於格倫希爾斯中學8年級，事發時他原本在看手機，卻感到巴士正在加速，抬頭一看發現巴士司機竟不省人事，隨即意識到大事不妙。他憶述，雖然當時感到很害怕，卻希望確保車上所有人的安全。

受父薰陶 自幼研究汽車 受父親影響，霍蘭三世自幼開始研究汽車並學習機械知識，並對卡丁車（又稱高卡車）非常感興趣。由於其家人生活態度十分積極，他認為在耳濡目染下，促成他在今次事件中能夠及時出手相救。他又形容事後感覺良好，現在變得更加自信和勇敢。其父親則對兒子讚不絕口，認為愛子沒有讓自己失望，又指對方幾乎無所不能，令他感到難以置信。

得益於霍蘭三世的勇敢行為，巴士司機事後逐漸恢復意識，目前正在康復。格倫希爾斯中學校長安娜‧楊（Anna Young）表示，通過今次救援，霍蘭三世平時展現的同情心和領導能力提升到新的水平，很高興所有學生都安全，亦祝福司機能重拾健康。學區亦稱讚霍蘭三世為英雄，感謝他的快速思考和冷靜反應，為他感到自豪。本報綜合報道