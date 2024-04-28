檢測造假30年 日勒令正露丸藥企停業

【本報綜合報道】日本藥品製造公司「極東」以正露丸等產品而聞名，可是近日被踢爆竄改藥品試驗結果長達逾30年，提交聲稱符合批准標準的藥品報告。極東上周五被富山縣政府勒令短暫停產和停業，政府指涉事產品已主動召回，目前未收到健康危害報告。

所需必要成分不足 名為「正露丸」的藥品，在日本有數間製藥公司各自生產製造。日媒昨日指，極東多次竄改正露丸的實驗數據，富山縣政府於2022年夏季進行突擊檢查時發現極東的生產不完備，公司當時自主回收516萬份藥品。縣政府指，根據日本國家標準，極東在製造的正露丸所需必要成分不足下，提出造假的藥品試驗結果後出貨。政府根據《醫藥品及醫療器材法》，勒令極東從今年4月30日至5月22日停產，為期23日，以及停業22天。

公司負責人說，負責檢測的人已經退休，所以不知道他為何下令捏造檢測紀錄。關於暫停營業的命令，公司指非常嚴肅地對待此事，向消費者、商業夥伴等所有相關方致以誠摯歉意，會徹底調查原因，採取措施防止再發生類似事件。