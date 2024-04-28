威尼斯收入城費 首日1.57萬人購票

【本報綜合報道】意大利威尼斯上周五順利試行對一日遊旅客收取入城費，威尼斯市長布魯加洛指，開辦的首日共有1.57萬人購買門票。但一些居民對此強烈反彈。威尼斯火車站附近當日上午約有300人高舉如「威尼斯是非賣品」等標語進行抗議。

到威尼斯進行一日遊的旅客必須購買價格5歐元（約42港元）門票，並在入城的主要入口接受抽查。這是全球第一個收取入城費計劃，今年將試行29天。

針對一日遊 居民示威抗議 布魯加洛指，試辦收取入城費的成本目前仍超過收益，但強調這是一項值得的投資。布魯加洛在聲明中說：「這不是代價，而是讓人們了解到我們必須改變的辦法，從而減少對這座城市的拜訪。」

威尼斯被認為是地球上最美麗城市之一，也是旅遊首選，卻不堪人群負荷。門票數量沒有限制，收取入城費也着重於遊人最多的那幾天，試圖藉以引導一日遊旅客選擇其他時間到訪。擁有50多年旅遊經驗的法國遊客佩勒林（Sylvain Pelerin）指：「我認為這很好，因為這或許會減少威尼斯的遊客數量。」