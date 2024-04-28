新冠期間全球濫用抗生素 世衞：細菌耐藥性提高

世界衞生組織上周五表示，新冠疫情大流行期間，全球濫用抗生素不但沒有改善臨床結果，更可能增加超級細菌產生的抗微生物藥物耐藥性，帶來日益嚴重的威脅。組織強調，在新冠疫情期間，從未建議使用抗生素治療新冠病毒。

強調無建議抗生素治新冠 世衞發言人哈里斯（Margaret Harris）表示：「世衞的建議從一開始就非常明確，新冠病毒是一種病毒。因此，並沒有任何指導或建議要求臨床醫生朝使用抗生素這個方向去做，但也許因為人們面對的是一種全新的事物，所以他們會尋找任何他們認為合適的東西。」

4分3患者使用 僅8%有需要 她指，雖然只有8%確診患者入院時患有可用抗生素治療的細菌感染，但實際上有四分之三的病患使用了抗生素，目的只是為了以防萬一。數據顯示，新冠重症患者使用抗生素的比例最高，全球平均為81%，而輕度或中度確診患者使用抗生素的情況存在很大差異，其中非洲的使用率最高，達79%。

世衞抗生素耐藥性司監測、證據和實驗室加強股股長貝爾塔尼奧利奧（Silvia Bertagnolio）說：「當病人需要使用抗生素時，其益處往往大於副作用或抗生素耐藥性帶來的風險。然而，若沒必要使用抗生素時，抗生素只會帶來風險、毫無益處，而且還會助長抗微生物藥物耐藥性的出現。」

世衞發現，全球最常使用的細菌抑制抗生素有可能產生抗微生物藥物抗藥性，令人感到擔憂。世衞呼籲全球合理使用抗生素，盡量減少對患者和人群造成不必要負面影響。本報綜合報道