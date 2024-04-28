座駕衝燈捱撞炒翻 以高官傷

【本報綜合報道】以色列國家安全部長班-吉維爾（Itamar Ben-Gvir）的座駕上周五衝紅燈後與一輛私家車相撞，班-吉維爾的專車翻覆，車內包括班-吉維爾在內的4人受傷，另一輛涉事汽車的司機亦受傷，眾人被送往醫院。

其他汽車的行車記錄儀拍到的影片顯示，班-吉維爾的黑色專車抵達路口時紅燈亮起，它減速後幾乎完全停下，然後駛入十字路口，遇到的第一輛車及時煞車，沒有碰撞，但第二輛車撞上班-吉維爾的座駕，導致班-吉維爾翻車，他的一輛隨行安全車輛也跟着衝紅燈，但沒有被撞。警員其後趕到營救被困人士，有持槍人士阻止民眾接近。國家安全部長辦公室承認，班-吉維爾的專車當時衝紅燈，因為他是一個在阿拉伯和猶太混合城市中受到威脅的部長。

傳沒戴安全帶 受傷的包括班-吉維爾、他的女兒、保鏢和司機，有指班-吉維爾和其女兒沒有佩戴安全帶，班-吉維爾狀況良好且意識清醒，但需留院觀察。另一輛肇事汽車的司機則稱，他見綠燈所以繼續行駛，班-吉維爾的車衝紅燈進入路口。該名司機指，自己沒有交通違規紀錄，事故後全身疼痛，估計當晚出不了院，仍需要掃描檢查，肋骨和頸部可能骨折。過往曾有報道指，班-吉維爾的保鏢抱怨班-吉維爾經常命令司機違反交通規則，就像他是總理一樣，這是危及生命的做法，以色列國家安全局為此向總理辦公室和國家安全部提出疑慮。