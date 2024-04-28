奧斯汀：468億元軍援烏 迄今最大

【本報綜合報道】美國防長奧斯汀上周五宣布，美國將向烏克蘭提供總值60億美元（約468億港元）的軍事援助，包括愛國者導彈、火炮彈藥和無人機等武器，這是美國本周為烏克蘭提供的第二個軍援方案。

沙利文：無閒置愛國者系統可提供 奧斯汀說，這是美國迄今為止向烏克蘭承諾的最大安全援助計劃，烏方需要防空攔截器、火炮系統、彈藥、裝甲車、武器維修保障，這些都包括在一攬子配套中。

他指出，相關援助需要通過與其他國家合作方能實現。烏克蘭如何獲得急需的更多愛國者導彈仍然有待確定，美方以非常認真的態度持續推進這項工作，希望能通過與一些國家合作，調配援烏愛國者導彈。

美國國家安全顧問沙利文同日表示，暫無閒置的愛國者防空系統可供烏克蘭之用。奧斯汀則稱，愛國者導彈不是烏克蘭當前唯一需要的，不應被視為克敵制勝的法寶，烏軍需要獲得由多種武器組成的整合型防空和導彈系統，美方正盡力向烏方提供愛國者導彈以外的防空武器。

北約及歐盟近日向西班牙、希臘施壓，要求兩國向烏克蘭運送防空系統。西班牙《國家報》報道，烏克蘭總統澤連斯基希望獲得部署在土耳其、敍利亞邊境的西班牙愛國者防空系統。雖然西班牙以武器數量不足而拒絕烏克蘭的要求，但同意給予小量攔截彈。希臘總理米佐塔基斯重申，不會向烏克蘭提供愛國者或S300防空系統，以免削弱威懾能力。