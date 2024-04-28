載西方援烏武器 列車遭俄炸中

【本報綜合報道】俄軍上周五出動戰機、導彈及火炮，向112個地區的烏軍及裝備發起聯合打擊，擊中一列載有西方援助烏軍武器的貨運列車。

俄斥北約軍隊密集靠近 俄羅斯國防部稱，一列載有西方武器和軍事裝備的火車，在頓涅茨克烏達奇諾耶定居點附近受到俄軍火力打擊。同時，哈爾科夫巴拉克利亞一個鐵路裝卸站附近的烏軍第67機械化旅人員和裝備，亦成為俄軍打擊目標。俄羅斯國防部長紹伊古在上合組織成員國國防部長會議上，指控美國蓄意製造並故意延長烏克蘭衝突，俄軍正繼續高效地開展特別軍事行動，將實現所有目標。

紹伊古同時批評，北約軍隊密集靠近俄羅斯邊境，進一步構成軍事威脅。他指俄羅斯堅持不干涉別國內政的政策，蘇聯解體後北約卻持續6輪東擴，儘管北約曾於上世紀90年代向俄羅斯承諾不會發生。紹伊古指出，俄羅斯過去及現在均沒有攻擊北約成員國的計劃，特別軍事行動只是保衞俄羅斯歷史領土上人民的利益，強調俄羅斯始終盡最大努力維護世界戰略穩定和力量平衡。