美卿訪京小店 買黑膠碟

【本報綜合報道】美國國務卿布林肯熱愛音樂，曾在國務院的外交宴會自彈自唱一首芝加哥藍調經典歌曲，外界稱他是「被國務卿耽誤的結他手」。他上周五完成在北京的訪問行程前往機場途中，臨時造訪一間小眾唱片行，買了兩張黑膠唱片。

布林肯當日會見多名中方高層官員和中國領導人後，轉往美國駐華大使館開記者會，之後乘車前往機場乘飛機離開，途中他去了一間文青氣氛濃厚的黑膠唱片行「LiPi」。他與店主聊了好幾句，店主遞給他一張中國搖滾歌手竇唯的專輯，布林肯自己又買了一張美國流行樂壇Taylor Swift的專輯《Midnights》，並指Taylor Swift是美國成功的文化輸出代表人物。店主問布林肯喜歡甚麼音樂，布林肯說甚麼都愛聽，但稍微偏好1970年代的歌曲。

自學彈奏結他 布林肯在美國政壇是出名熱愛音樂，結他技巧完全出於自學，常在公餘彈奏，認為音樂是跨越地理距離的最佳連結。他因為唱片封套背面的說明而熱愛黑膠唱片。