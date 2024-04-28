中美外長對話 美方翻譯屢聽不清

【本報綜合報道】中共中央政治局委員兼外長王毅上周五在北京會見到訪的美國國務卿布林肯，美國駐華大使館同日下午在官方微博帳號上載王毅的談話內容，惟首段落出現7個「聽不清楚」的標示，語句亦斷斷續續，成為網絡熱話。

貼文開首寫道：「王外長：（透過翻譯）國務卿先生，在十（聽不清楚）後（聽不清楚）過去幾年，中美關係經歷了起伏（聽不清楚）動盪，在我們兩國元首（聽不清楚）之後，這段關係的巨大轉變經受住了（聽不清楚）並克服了（聽不清楚）。我們設法重返峇里島，抵達舊金山，然後（聽不清楚）從舊金山開始的旅程。」

美使館補鑊：原稿見國務院網 此文一出，引起不少網民熱議，紛紛留言調侃美方應找一個好一點的翻譯，質疑美方翻譯是否耳背，這樣聽不清楚也能發文，下次是否會發布一些中方沒有說過的話。美國駐華使館昨日早上在留言區表示：「英文原稿請見美國國務院網站。本譯文僅供參考，只有英文原稿方可視為權威資料來源。王毅主任的演講譯文為根據現場英文同傳錄音整理翻譯。」