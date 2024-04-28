晤俄防長 董軍：合作穩定全球戰略

【本報綜合報道】中國國防部長董軍、俄羅斯國防部長紹伊古上周五在哈薩克斯坦首都阿斯塔納，趁出席上合組織成員國國防部長會議之機首次面對面會談。董軍表示，在動盪的國際環境中，中俄兩軍之間的關係保持高度活力，順應時代潮流尤為重要，兩軍合作對全球戰略穩定至關重要。

另與多國防長交流

董軍還指，由於會談的時間和地點限制，他希望與紹伊古討論「最基本的問題」。紹伊古稱，俄中友好關係保持高水平發展態勢，各領域不斷擴大並處於前所未有的水平。兩國元首的互信接觸在鞏固兩國戰略關係發揮關鍵作用，俄方將堅決落實最高層達成的所有共識。他又指，俄中兩國對現代世界秩序的根本問題和國際迫切問題上的態度一致或相近。俄羅斯和中國在軍事領域的合作、兩軍的聯合戰役和戰鬥訓練為維護全球和地區穩定作出重大貢獻。