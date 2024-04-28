訪華後 布林肯又挑火頭

稱有中方圖干預大選證據 指摘軍事援俄加劇烏戰火 美國國務卿布林肯上周五完成訪華行程後接受美媒訪問，指出有證據顯示中國試圖影響和可能干預美國大選，並稱若中國不停止向俄羅斯提供用於攻打烏克蘭的部件，美方將採取行動。中國外交部北美大洋洲司司長楊濤強調，中方不會為俄烏戰事背鍋，更不會為其他人的行為買單。

中美元首去年在美國三藩市會面時，美國總統拜登向中方表明不要干預美國大選，有指中方承諾不會干預。布林肯稱，他向中國領導人重申了拜登提出的要求。被問及中國有否違反承諾，布林肯指有證據顯示中方的干預企圖，美方希望盡快停止，正非常小心地留意任何來自中國的干預，這是完全不可接受的，所以想確保中方知道美國立場。他稱，中美現在專注於正在努力合作的領域，也非常坦率地對待兩國分歧，如果要避免競爭演變成衝突，這一點很重要。

此外，華府多次指控中國向俄羅斯提供軍事援助，布林肯說美方向中國傳遞的訊息是，美方會繼續採取已經採取的行動，如果不停止，將不得不採取更多行動，同時可以預見其他國家也會採取行動。布林肯補充指，他向王毅和中國領導人都提出了這個問題，王毅沒有承認中方的支援在烏克蘭戰事中的作用，而是描述為與俄羅斯的「貿易」，並表示莫斯科的成功並不取決於中國。

華官員：不會為俄烏戰事背鍋 布林肯指出，俄羅斯的野心對歐洲構成愈來愈大威脅，中美及中歐關係改善的主要途徑之一，是北京或部分中方企業，停止提供可幫助俄羅斯製造更多軍火的關鍵部件，涉及微電子及光學等項目，這些部件有助莫斯科延續對烏克蘭的軍事行動。布林肯又說，中方可以在中東發揮建設性作用，利用與伊朗的關係敦促伊朗不要進一步升級與以色列的衝突。

楊濤上周五晚就布林肯訪華向媒體吹風及回答提問，指中方在烏克蘭問題的立場就是勸和促談、政治解決。他稱：「我們在國際上行事是有原則的，該我們擔的義務一分也不會少，但我們不會背鍋，更不會為別人的行為買單。美方應該停止抹黑施壓、停止對中國企業濫施單邊制裁。」

中方反駁產能過剩南海等議題 就美方所謂中國產能過剩，楊濤表示，中國在新能源汽車、鋰電池、光伏產品等領域的優勢不是中國政府補貼的產物，而是全球市場需求、技術創新、充分競爭的結果。美方所指產能過剩不是市場定義下的結論，而是人為製造的虛假敍事，是美國搞保護主義、打壓中國發展的又一例證。

關於南海問題，楊濤表示，中國對包括仁愛礁在內的南沙群島擁有主權，具有充分歷史和法理依據，中方始終遵守包括《聯合國海洋法公約》在內的國際法，任何國家不能妄圖以非法裁決挑戰中國的合法權益。

關於涉港、涉疆、涉藏、人權問題，楊濤表示，美方應該尊重中國主權和香港法治，不要抹黑污衊。涉疆、涉藏問題都是中國內政，美方不要指手畫腳，更不要以人權為借口橫加干涉。本報綜合報道