誘長者種酒索保管費 四川公司遭質疑詐騙

【本報綜合報道】內媒上周五報道，四川省成都崇州市有消費者家屬近日在「問政四川」投訴稱，當地一間酒業公司以「提供免費儲存，酒品會升值，承諾回購」等方式，誘導長者花費2.4萬元人民幣（約2.7萬港元）買酒，惟對方數年後不僅未回購藏酒，更要求長者支付每年的保管費。

消費者家屬表示，2019年5月發現家中長者跟隨低價老年團旅遊期間，疑似被涉事酒業公司欺詐銷售4壇酒，質疑對方以未來會升值、回購和免費儲存等話術誘騙銷售，當時更未開具正規發票，僅有一張企業收據，懷疑公司涉嫌偷稅漏稅。家屬又指，長者近年對公司的話術深信不疑，經常詢問銷售和回購狀況，對方只稱還未銷售成功，以及低年份酒不好銷售，更從今年4月起要求長者每年支付保管費。

市監局未查獲違規 崇州市市場監督管理局獲悉事件後，立即責成道明市場監管所調查處理，經調查，發現遊客購買涉事公司銷售的散裝白酒並願意由該公司代為儲存，亦未發現違規行為，加上投訴者反映情況無法查證和證據不足。雙方目前經當局協調後已達成和解，公司將退還剩餘「種酒」款項。國稅局崇州市稅務局則已責令商家開立增值稅普通發票，退款和退貨正在協商中。