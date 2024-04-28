網售盜版書 ５人獲刑

【本報綜合報道】上海市虹口區人民檢察院上周五表示，當地警方早前發現5人開設網店銷售盜版熱門青少年語言學習教科書，經該院提起公訴，法院以銷售侵權複製品罪分別判處涉案人士有期徒刑一年7個月至兩年6個月不等，並處罰金5萬至15萬元（人民幣‧下同，約5.5萬至16.6萬港元）不等。

一年銷售額658萬元 檢察院表示，民警去年5月發現一間網店對外出售盜版圖書，遂展開相關調查並揪出李×甲、邱××等涉案5人。兩人前年5月申請個體戶營業執照和出版物許可證，分別用親戚身份在網購平台註冊多間店舖，更招攬另外3人一同參與販賣盜版書，並分工負責進貨、打包盒出貨等。眾人在短短一年內，銷售額合共高逾596萬元（約658萬港元）。

檢察官表示，邱××等人以營利為目的，銷售明知屬侵犯他人著作權的書籍，具有其他嚴重情節，應當以銷售侵權複製罪追究其刑事責任，加上非法經營金額超過20萬元（約22萬港元），已構成嚴重情節，遂上報法院並做出上述判決。