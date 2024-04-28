少女遭毆險被迫自殺 揭昔日好友策劃

【本報綜合報道】湖南長沙市14歲少女劉婷（化名）本月中因被同學欺凌，企圖割腕自殺，打人者及在場人員隨後被當地警方傳喚到案。內媒上周五報道，因毆打劉婷的3名少女均未滿16周歲，其中兩人將被送往專門學校，接受一年矯治教育。

闖宅打人 3女未成年 劉婷和15歲的主要毆打者閻×均為長沙市西雅中學初三學生，閻×本月16日帶了3男3女闖入劉婷住處，期間與另一名少女黃×先後用棍子戳打劉婷頭部，隨後又用腳踩踏其頭髮和臉部，迫使劉婷企圖割腕自殺。醫院診斷書顯示，其手腕屈肌部分斷裂，頸部有多處開放性傷口，頭部和臉部等處受傷，長沙市公安局高新區分局案發後介入調查。

經調查，劉婷和閻×以前曾是好友，兩人均有較強叛逆心理，時常與另一群人到校外吃喝和打牌。閻×去年因聽說劉婷在其背後罵她，便在暑假帶人毆打對方約半小時，直至今年3月29日，因劉婷拒絕她呼叫另一名少女前來捱打，最終被她和另外數名少女毆打，期間她更用高跟鞋砸向對方頭部，需到醫院縫針。

當地教育部門目前已按劉婷要求，為她辦理轉學手續，其父親希望她能在新環境驅散心理陰影，強調今後定會陪伴孩子成長。