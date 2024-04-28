男子牟利 誘騙拐賣乾弟到柬未遂

【本報綜合報道】台灣一名男子2021年為謀取私利，竟夥同另外兩人誘騙拐賣其黃姓乾弟到柬埔寨，並與買方洽談好販賣器官的價格，所幸對方最終取消交易，黃男才僥倖檢回一命。法院一審認定3人違反人口販運防制法，分別判處3人有期徒刑5年6個月和兩年4個月，二審加重另外兩人的判決，台媒上周五報道，最高法院近日駁回上訴，全案定讞。

洽談賣器官 3人判監定讞 2021年12月底，謝慶輝誆騙黃男稱為對方安排出國從事行政工作可月入6萬至7萬元（新台幣•下同，約1.4萬至1.7萬港元），再夥同蔡松斌和林䥵妘等人尋找柬埔寨掮客和買家，並安排出國事宜，於前年7月誘騙黃男到該國。在此期間，謝慶輝早已與買方談妥摘取心、肝、腎等器官的價格，所幸黃男到達柬埔寨機場後，人蛇集團稱已另尋獲配對人選而取消交易，黃男最終自行買機票返台，逃過死劫。

法院審理時，謝慶輝否認罪行，更辯稱只介紹工作給黃男，不知曉摘賣器官之事；蔡松斌則供稱謝慶輝負責尋找「豬仔」，雙方談妥由謝男分走80萬元（約19萬港元），他與林䥵妘各分10萬元（約2.4萬港元）；林女亦坦承聯繫柬埔寨器官買家。一審桃園院地院指，涉案3人以無辜民眾的器官作為交易標的，置他人生命、身體法益於不顧，依法判囚謝慶輝5年6個月、另外兩人則判囚兩年4個月，二審斥蔡松斌和林䥵妘均不及30歲，正值壯年，竟夥同詐騙黃男到國外摘取器官，遂分別加重刑罰至有期徒刑3年6個月和3年7個月。