墮騙局失聯身陷泰國 澳洲華裔女生遭勒索

揚言逼拍鹹片賣器官 失164萬終尋獲事主 在澳洲國立大學就讀的一名中國女留學生日前遭詐騙後失聯，至上周五友人指，女生已尋回並於日前回國。內媒指，該名女生被誘騙至泰國，損失近150萬元（人民幣‧下同，約164萬港元）。她的家人更一度被電話勒索800萬元（約876萬港元），對方揚言若不支付，將強迫女生拍色情片和送到柬埔寨賣器官。

報道指，涉事的22歲安姓女生就讀於澳洲國立大學，其友人早前發布尋人啟事，指女事主自4月15日起與國內親友失聯，亦未參加於4月16日和19日的期中考試；她的社交媒體平台亦停止更新，安女父親最終選擇報警。

揭女兒轉帳 家人求助 據悉，女生母親曾於4月17日接獲女兒電話，來電者卻是一名男子，對方索要800萬元，否則要安女拍攝成人影片，及送到柬埔寨販賣器官。安女父母其後查看女兒銀行戶口，發現近150萬元的留學資金被多次轉出，隨後聯絡泰國犯罪受害者援助協會求助。

3人訛稱犯案威脅賠償 警方調查發現，3名謊稱為電訊業者、政府機關人員、警察的詐騙人士，今年2月起對安女誘騙。騙子稱從女方手機發出的非法訊息導致某人自殺，警告若不支付賠償，將面臨可怕的後果。騙子又要求安女不向外界或家人透露對話中交流的訊息，否則將面臨法律訴訟。

安女按對方要求多次向指定的帳戶匯款，騙子事後又指可透過泰國當地的人脈幫助她不留案底，繼而將她誘騙到泰國。泰國警方調查發現，安女於本月13日入境泰國，最終在上周六找到她，所幸未受到傷害。安女的友人透露，前者已於4月21日返回國內，僅受到驚嚇，待情緒穩定後再返回澳洲繼續學業。本報綜合報道