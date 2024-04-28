國家防總查松遼流域 促防汛抗旱

強化堤防巡查

根據預測，今年汛期氣候狀況整體偏差，極端天氣氣候事件偏多，松花江流域可能出現較重汛情，防汛形勢複雜嚴峻。檢查小組在遼寧、吉林兩省以明查結合「四不兩直」的方式，同步派出專家組開展暗訪工作，重點檢查防汛抗旱責任制落實、工程安全度汛、預案修訂演練、力量物資準備、城市極端暴雨防範等情況，分別與兩省政府有關負責人和省防指交換意見，並將發現的問題向兩省反饋，督促地方抓緊整改。