東江或現洪水 東莞緊急戒備

【本報綜合報道】國家水利部上周五發布汛情通報指，受降雨影響，北江、東江、韓江洪水仍將持續。東江幹流博羅水文站或於今日中午，出現本年第1號洪水。

東莞市高埗鎮、石龍鎮、中堂鎮等多鎮上周四以來已發布緊急通知，提醒沿外江村（社區）要注意轄區範圍公園、綠道和涵洞的安全。從河源市應急管理局、河源市水務局指，近期河源出現連續強降雨過程，未來仍有強降水天氣，河源新豐江水庫已達汛限水位，經相關部門會商決定，昨日中午12時開閘預洩。

廣州多地發龍捲風警告 另外，廣東省多地昨日經歷狂風暴雨，其中廣州市多區發布龍捲風警告，同時落下與雞蛋大小相若冰雹。有網友聲稱廣州白雲區鍾落潭鎮同日下午3時05分左右出現龍捲風。廣州市氣象台稍後時間證實，從氣象監測得到資料來看，當地的確疑似出現龍捲風，工作人員正赴現場調查。

中央氣象台預計，未來三天，江南、華南等地有強降雨和強對流，受持續強降雨和滯後效應影響，廣東、江西和湖南等地部分地區暴雨災害風險較高，需繼續做好災害防禦工作。另外，華北部分地區有風雹，西北地區有沙塵天氣。新疆南疆盆地、甘肅西部等地局地則可能出現沙塵暴或強沙塵暴。